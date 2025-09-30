Wall Street abre en terreno mixto en último día de un septiembre que cerrará en ganancias

The Swiss voice in the world since 1935
Nueva York, 30 sep (EFE).- Wall Street abrió en terreno mixto este martes, con la mirada puesta en el probable cierre del Gobierno de EE. UU. si los dos grandes partidos no alcanzan un acuerdo de última hora que por el momento parece muy improbable.

Diez minutos después del toque de campana, el Dow Jones ganaba un tímido 0,02 %, el S%P 500 caía un 0,11 % y el Nasdaq también perdía un 0,31 %.

En cualquier caso, los tres índices cerrarán el mes al término de la jornada con netas ganancias, impulsadas por la reciente rebaja de tipos de interés y el bum de la inteligencia artificial que por el momento no tiene fin y que desmiente los agoreros rumores de una burbuja.

Entre las 30 cotizadas del DOW, en el arranque no hay grandes cambios y solo cabe destacar las subidas de Cisco (0,86 %), Nvidia (0,7 %) y Merck (0,65 %); con caídas para Amazon (-1,41 %), Chevron (-1,02 %) y Walt Disney (-0,89 %).

El petróleo de Texas cae en este momento un 1,53 %, ante la casi certeza de un aumento de producción del cártel OPEP+ y del reciente acuerdo logrado sobre los pozos petroleros del Kurdistán iraquí. EFE

