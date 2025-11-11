Wall Street abre en terreno mixto y el Dow Jones sube un 0,14 %

Nueva York, 11 nov (EFE).- Wall Street abrió este martes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,14 %, mientras los inversores evalúan la perspectiva de que se reabra el Gobierno federal de Estados Unidos, que permanece cerrado desde hace más de 40 días.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,22 % y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,52 %.

Este lunes el Senado de Estados Unidos aprobó un acuerdo auspiciado por los republicanos y respaldado por ocho demócratas para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura, en una medida que ahora pasa a la Cámara de Representantes para poner fin al cierre más largo de la historia del país.

El acuerdo fue alcanzado en el día 41 de cierre de Gobierno, el más largo de la historia de Estados Unidos, y pasa a manos de la Cámara de Representantes, la cual se espera que inicie sus sesiones a partir del miércoles.

Esta mañana, las acciones del proveedor de nube especializado CoreWeave se desplomaban más de un 10 % después de que las previsiones de la compañía decepcionaran a los inversores, lo que perjudicó al sector de la inteligencia artificial (IA).

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subía un 1,03 %, hasta 60,79 dólares el barril, apoyado también por la perspectiva de que se reabra el Gobierno de EE.UU. EFE

