Wall Street abre en verde, al calor de los positivos datos de inflación de ayer

Nueva York, 13 ago (EFE).- Wall Street abrió este miércoles con sus principales índices en verde, impulsados por los datos de inflación conocidos en la víspera, mejores de lo esperado y que abren la puerta a una rebaja de los tipos de interés.

Media hora después del toque de campana en la bolsa neoyorquina, el principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,83 %, hasta los 44.825 puntos; el S&P 500 avanzaba un 0,40 %, hasta los 6.471 enteros, y el tecnológico Nasdaq ascendía un 0,34 %, hasta las 21.754 unidades.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos se mantuvo en un 2,7 % interanual en julio, al mismo nivel que el dato de junio, informó ayer el Buró de Estadísticas Laborales (BLS). Los analistas habían vaticinado una décima más de inflación, por lo que el dato fue muy bien acogido y motivó que el presidente Donald Trump, una vez más, reclamara una rebaja inmediata de los tipos de interés.

La negativa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a obedecer las órdenes de Trump ha puesto a Powell en el disparadero, y el portal CNBC cree saber hoy que el presidente baraja ya once nombres para suceder a Powell, pero eso no sería antes de mayo, cuando termina su mandato constitucional.

Entre esos nombres cabe citar los de Larry Lindsey, exgobernador de la Fed; Rick Rieder, ejecutivo de BlackRock, y David Zervos, directivo de la banca de inversión Jefferies LLC, entre otros.

Entre los 30 valores del Dow domina claramente el color verde, y encabezan el impulso alcista las acciones de UnitedHealth (3,59 %), Nike (2,96 %) y Merck (2,58 %).

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajaba esta mañana a 62,64 dólares el barril, tras conocerse el informe de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que advierte de que la producción adicional de petróleo que la OPEP y sus aliados pretenden bombear a partir de septiembre corre el riesgo de desequilibrar el mercado, teniendo en cuenta la ralentización en el aumento de la demanda de crudo que prevé para 2025 y 2026.

En su informe mensual sobre el mercado petrolero publicado este miércoles, la AIE revisa muy ligeramente a la baja sus estimaciones sobre el consumo global y las deja en 103,737 millones de barriles diarios de media en 2025, lo que significa 20.000 barriles menos de lo que había calculado en julio. EFE

