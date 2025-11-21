Wall Street abre en verde, con los inversores pendientes de la Reserva Federal

Nueva York, 21 nov (EFE).- Wall Street abrió este viernes en verde, con los inversores pendientes de los próximos pasos que tomará la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos en su reunión de diciembre.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía un 0,49 %, hasta 45.978 puntos; el selectivo S&P 500 progresaba un 0,32 %, hasta 6.559 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganaba un 0,23 %, hasta 22.128 enteros.

El presidente de la Fed en Nueva York, John Williams, dijo hoy desde Santiago de Chile que aún existe «margen para un nuevo ajuste a corto plazo del rango objetivo de los tipos de interés».

La posibilidad de una nueva bajada de tipos del banco central se vio alimentada tras darse a conocer ayer que EE.UU. creó 119.000 empleos en septiembre, pero su tasa de paro repuntó ligeramente hasta el 4,4 %.

En el plano corporativo, Nvidia bajaba un 1 % pese a divulgar el miércoles un aumento de beneficios del 65 % interanual en el tercer trimestre y una facturación récord impulsada por el fuerte crecimiento de sus centros de datos y sus ventas del procesador Blackwell.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para diciembre bajaban un 1,8 %, hasta 57,93 dólares el barril, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, presiona a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para firmar un plan de paz con Rusia antes del próximo jueves. EFE

