Wall Street abre en verde, con subidas de casi 3 %, tras alto el fuego entre EE.UU. e Irán

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Nueva York, 8 abr (EFE).- Wall Street abrió en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 2,83 %, después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas condicionado a que Teherán reabra el estrecho de Ormuz, clave para buena parte del suministro mundial de petróleo y gas.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 1.319 puntos, hasta los 47.904; el selectivo S&P 500 ganaba un 2,37 %, hasta los 6.773 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 2,94 %, hasta las 22.665 unidades. EFE

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