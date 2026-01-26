Wall Street abre en verde con las tierras raras al alza por inversión Administración Trump

2 minutos

Nueva York, 26 ene (EFE).- Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,41 %, en una jornada marcada por el anuncio del preacuerdo de financiación de 1.600 millones de dólares entre la Administración de Donald Trump y la empresa de tierras raras USA Rare Earth, que disparó las acciones de la compañía un 26,73 %.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 203 enteros, hasta los 49.302; el selectivo S&P 500 subía un 0,36 %, hasta 6.940 puntos; y el Nasdaq crecía un 0,19 %, hasta 23.545 enteros.

Las acciones de la empresa especializada en las tierras raras se dispararon casi un 30 %, hasta los 31,39 dólares cada título tras el anuncio del acuerdo.

Después de que varios medios lo habían avanzado este fin de semana, USA Rare Earth informó en un comunicado que el Departamento de Comercio, en colaboración con el Departamento de Energía, ha emitido «una carta de intención» que proporcionará a la compañía «un préstamo de 1.300 millones de dólares y 277 millones de dólares en fondos federales».

El Gobierno pasará a tener una participación de entre el 8 % y el 16 % en la empresa.

El objetivo de la Administración de Trump es ayudar a la empresa a construir una planta de fabricación de imanes en el estado de Oklahoma y una mina en un yacimiento de tierras raras en el de Texas.

Con estas inversiones, EE.UU. busca garantizar su autonomía en un sector dominado por China, su principal competidor.

Otro de los bienes que empezó la semana al alza fue el oro, que superó los 5.000 dólares la onza por primera vez tras subir cerca de un 2 %.

Las tensiones geopolíticas siguen llevando a los inversores a buscar activos fuertes. EFE

ecs/jco/rcf