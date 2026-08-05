Wall Street abre en verde con nuevos máximos del Dow y S&P 500 ante optimismo por Irán

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Nueva York, 5 ago (EFE).- Wall Street abrió en verde este miércoles con nuevos máximos del Dow Jones de Industriales, su principal indicador, y del selectivo S&P 500 ante el optimismo de los inversores por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba un 0,86 %, hasta 54.551 puntos; S&P 500 ganaba un 0,59 %, hasta los 7.781 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,37 %, hasta las 26.683 unidades.

Durante las primeras operaciones, el Dow y el S&P alcanzaron los 54.614 y 7.793 puntos, respectivamente, marcando un nuevo máximo histórico intradía tras cerrar ayer con un nuevo récord. EFE

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