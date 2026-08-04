Wall Street abre en verde con récord de S&P 500 al avanzar EE UU posible pacto sobre Ormuz

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Nueva York, 4 ago (EFE).- Wall Street abrió en verde y el índice de las 500 empresas mejor valoradas de EE.UU. anotó un nuevo máximo tras alcanzar los 7.647 puntos en las primeras operaciones de la sesión tras caer el precio del petróleo casi un 4 % después de que EE. UU. avanzara un posible pacto con Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba un 1,16 %, hasta 53.810 puntos; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,54 %, hasta 7.641 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 1,17 %, hasta 26.216 unidades.

La Bolsa de Nueva York arrancó otra jornada al alza ante la esperanza de los inversores por una solución cercana que alivie el conflicto en Oriente Medio.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, afirmó que Washington y Teherán podrían llegar a un pacto inminente, entre hoy y el miércoles, para reabrir el tránsito de buques mercantes en Ormuz, por el que antes de la guerra transitaba el 20 % del petróleo mundial.

En declaraciones a CNBC, Bessent explicó que las conversaciones en curso buscan garantizar la libre circulación de los buques por esta ruta marítima estratégica.

Los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) restaban 3,93 dólares respecto al cierre anterior, bajando hasta los 76 dólares el barril.

En el plano corporativo, las subidas estuvieron lideradas por Goldman Sachs (2,43 %), Nvidia (2,29 %) o JPMorgan Chase (1,60 %).

Por su parte, Chevron perdía un 3,37 %, Nike un 2,84 %, y Amazon un 2,32 %, tras alcanzar este lunes los tres billones de dólares en capitalización bursátil, impulsado por los sólidos resultados trimestrales que publicó la semana pasada.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 1,25 %, hasta los 4.141 dólares la onza; la plata un 3,68 %, hasta 60,10 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años perdía 3,8 puntos básicos, hasta el 4,641 %. EFE

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