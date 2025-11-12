Wall Street abre en verde con repunte de AMD y a la expectativa de reapertura de Gobierno

1 minuto

Nueva York, 12 nov (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba un 0,74 % mientras que la tecnológica AMD lograba sumar un 7,5 %.

Doce minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,24 % y el tecnológico Nasdaq abría sin cambios, situándose en los 23.469 puntos.

El fabricante de semiconductores Advanced Micro Devices (AMD) dijo este martes que prevé que sus ingresos derivados de centros de datos crezcan un 60 % para 2030, una noticia que esta mañana impulsaba sus acciones un 7,5 %.

Según su directora ejecutiva, Lisa Su, los ingresos de la compañía crecerán «cerca del 35 % anual durante los próximos tres a cinco años» por «la demanda insaciable de chips de inteligencia artificial».

Por otro lado, el mercado tiene en el punto de mira el cierre del Gobierno de Estados Unidos después de que el Senado aprobara un acuerdo para financiar temporalmente al Gobierno federal y permitir su reapertura.

Esta medida pasa ahora a manos de la Cámara de Representantes, que se espera inicie sus sesiones a partir del miércoles.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba un 2,54 %, hasta 59,49 dólares el barril, mientras los operadores tienen en el foco la posible reapertura del Gobierno. EFE

