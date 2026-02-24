Wall Street abre en verde impulsada por el acuerdo estratégico entre AMD y Meta

2 minutos

Nueva York, 24 feb (EFE).- Wall Street abrió este martes en verde y el Dow Jones de Industriales subía un 0,6 % en una sesión marcada por el acuerdo estratégico entre las tecnológicas AMD y Meta para desplegar hasta 6 gigavatios de potencia con unidades de procesamiento gráfico (GPU) AMD Instinct, con el objetivo de aumentar su infraestructura de inteligencia artificial (IA).

Unos quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subía hasta los 49.096 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,25 %, hasta los 6.854 enteros, y el tecnológico Nasdaq sumaba un 0,45 %, hasta las 22.729 unidades.

Tras la apertura, las acciones de AMD avanzaban más de un 7,3 %, mientras que las de Meta perdían un 1,05 %.

El fundador y consejero delegado de Meta, Mark Zuckerberg, calificó el acuerdo como un «paso importante» para diversificar la capacidad de cómputo de su empresa.

El acuerdo llega apenas una semana después de que Meta anunciara que está utilizando millones de chips de Nvidia en la construcción de sus centros de datos. Las acciones de Nvidia perdían un 0,76 % tras la apertura.

Asimismo, IBM subía un 3,48 % tras perder la víspera un 13 % al cierre después de que Anthropic describiera nuevas capacidades de su modelo Claude, que permite escanear código de software en busca de vulnerabilidades y sugerir soluciones.

Al margen, la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de aumentar los aranceles globales al 15 % y las tensiones entre Estados Unidos e Irán también mantienen a los inversores en vilo. EFE

jco/asg/psh