Wall Street abre en verde impulsado por los valores tecnológicos

Nueva York, 22 dic (EFE).- Wall Street abrió este lunes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,22 %, hasta 48.239 puntos, con el impulso de los valores tecnológicos.

Once minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 ganaba un 0,40 %, hasta 6.862 puntos, y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,44 %, hasta 23.410 enteros.

Entre las tecnológicas destacaba la subida de Nvidia en un 1 %, mientras que Micron Technology subía un 2 % y Oracle un 0,5 %.

Ambas empresas continúan así con las ganancias de la semana pasada; en su caso, Oracle se vio beneficiada por la noticia de que se unirá a un grupo de inversores para liderar las operaciones de TikTok en Estados Unidos.

Mientras, las acciones de Micron Technology se ven apoyadas por sus resultados del primer trimestre fiscal y sus estimaciones para los próximos tres meses, que superaron las expectativas de los inversores.

En el plano corporativo, hoy la empresa española Ferrovial debuta en el Nasdaq 100, que agrupa a las cien compañías no financieras de mayor capitalización que cotizan en el indicador, entre las que se encuentran titanes como Nvidia o Apple. Sus acciones subían un 0,3 % en los primeros compases de la jornada.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subían un 2,5 %, hasta 57,95 dólares el barril, después de que el Gobierno de EEUU interceptara un segundo petrolero este sábado frente a las costas de Venezuela y tratara de bloquear otro tanquero el domingo. EFE

