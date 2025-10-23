Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,07 %

Nueva York, 23 oct (EFE).- Wall Street abrió este jueves en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,07 %, a medida que los inversores analizan los últimos resultados empresariales, como los de Tesla (-4,40 %) y los de IBM (-5,6%), entre otros.

Diez minutos después del toque de campana: el S&P 500 subía un 0,21 % y el Nasdaq un 0,16%.

Las acciones de Tesla hoy cayeron después de que el fabricante de vehículos eléctricos reportara la víspera una caída del 37% en sus ganancias trimestrales, atribuida al gasto en investigación y desarrollo (I+D), así como a menores ingresos por créditos fiscales.

Por su parte, las acciones de la compañía de computación IBM también caían pese a anunciar ganancias trimestrales en sus últimos resultados.

El miércoles, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que la Casa Blanca está considerando planes para frenar las exportaciones a China de software estadounidense.

Los analistas de Wall Street también estuvieron atentos al aumento de los precios del petróleo después de que Estados Unidos impusiera sanciones adicionales a las dos mayores compañías de crudo de Rusia, Rosneft y Lukoil, debido a la «falta de compromiso serio del país con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania».

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este jueves por la mañana un 5,45 %, hasta 61,69 dólares el barril. EFE

