Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,11 %

1 minuto

Nueva York, 17 nov (EFE).- Wall Street empezó la semana en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba este lunes un 0,11 %, cuando los inversores esperan los resultados de Nvidia.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,08 % y el tecnológico Nasdaq abría con una subida del 0,25 %.

Nvidia bajó un 1,26 % antes de la publicación de sus resultados del tercer trimestre, prevista para después del cierre de la bolsa del miércoles.

Los inversores también estarán pendientes del dato de empleo no agrícola de septiembre, que se publicará este jueves y será el primero tras el parón informativo por el cierre del gobierno estadounidense.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajaba un 0,08 %, hasta 60,04 dólares el barril. EFE

