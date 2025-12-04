Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,14 %

Nueva York, 4 dic (EFE).- Wall Street abrió este jueves en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sube un 0,14 %, hasta 47.952 puntos, mientras los inversores analizan nuevos datos de empleo.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 subía un 0,13 %, hasta 6.858 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganaba un leve 0,2 %, hasta 23.453 enteros.

Nuevos datos mostraron una caída inesperada en las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que alcanzaron su mínimo en tres años durante la semana de Acción de Gracias.

De acuerdo con CNBC, las crecientes señales de que el mercado laboral se está debilitando en Estados Unidos han llevado a Wall Street a estar convencido de que la Reserva Federal recortará los tipos de interés un cuarto de punto porcentual en su reunión del 10 de diciembre, la última del año.

En otros mercados, los contratos futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) para enero subían un 0,26 %, hasta 59,10 dólares el barril. EFE

