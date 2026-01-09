Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,33 % con los nuevos datos de empleo

2 minutos

Nueva York, 9 ene (EFE).- Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, avanzó un 0,33 %, tras la publicación del último informe de empleo y ante un posible fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre los aranceles de Trump.

Diez minutos después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales subía un 0,33 %, hasta 49.427 unidades; el selectivo S&P 500 sumaba otro 0,33 %, hasta 6.944, y el Nasdaq recortaba un 0,39 %, hasta 23.548.

Según el informe de empleo publicado este viernes en el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), la tasa de desempleo bajó al 4,4 %, una cifra ligeramente inferior al 4,5 % que pronosticaban los expertos, lo que Wall Street interpretó como una señal de mejoría en la economía.

Los inversores ahora esperan un posible fallo del Tribunal Supremo sobre la legalidad de los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que podría tener un impacto en la política comercial y en la situación fiscal del país.

Las empresas de defensa, con reciente volatilidad en bolsa afectadas por las medidas del Gobierno de Trump, crecían considerablemente al inicio de la jornada: Kratos Defense ganaba un 7,16 %, Lockheed Martin, un 3,96 %, Northrop Gumman, un 2,18 % y Boeing un 2,07 %.

En el plano tecnológico, Intel se disparó un 8,5 % en el Nasdaq después de que Trump dijera en una publicación en Truth Social que había tenido una «muy buena reunión con el exitoso consejero delegado de Intel».

El mercado siguió pendiente de los acontecimientos entre Estados Unidos y Venezuela tras la detención del líder venezolano Nicolás Maduro el pasado fin de semana y las pretensiones del Gobierno de Trump de revitalizar el sector petrolero del país caribeño.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía a primera hora del viernes un 2,67 %, hasta 59,30 dólares el barril.

El oro subía un 0,95 %, hasta 4.503 dólares la onza. EFE

jta/jco/ajs