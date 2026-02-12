Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,48 %

1 minuto

Nueva York, 12 feb (EFE).- La bolsa de Wall Street abrió este jueves en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,48 % en los primeros minutos de la sesión.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones subía 241 puntos, hasta situarse en los 50.362 enteros; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,38 % más alto, en 6.967 puntos; y el tecnológico Nasdaq avanzaba un 0,34 %, hasta los 23.143.

Una de las compañías que ha concentrado todos los ojos de los inversores fue McDonald’s, que presentó unos resultados mejor de lo esperados al cierre de la Bolsa del miércoles.

A la apertura, ganaba un 1,47 %.

Los índices de Wall Street siguen registrando movimientos modestos aún alerta por el sector de la inteligencia artificial (IA).

El informe de empleo del Buró de Estadísticas Laborales alivió las preocupaciones sobre el mercado laboral estadounidense.

Este viernes se presentarán los datos de inflación, que se espera que muestren una desaceleración del crecimiento de los precios. EFE

ecs/jco/rcf