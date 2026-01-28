Wall Street abre en verde y el S&P 500 roza máximos a la espera de la reunión de la Fed

2 minutos

Nueva York, 28 ene (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en verde y el S&P 500, índice de los 500 gigantes estadounidenses, rozaba los 7.000 puntos por primera vez en la historia, a la espera de la reunión de la Reserva Federal (Fed), la primera del año, en la que se espera que mantengan los tipos de interés.

Doce minutos después de la apertura en el parqué neoyorquino, el Dow Jones crecía un 0,06 %, hasta los 49.034 enteros; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,28 %, hasta las 6.997 unidades, y el Nasdaq avanzaba un 0,58 %, hasta los 23.955 puntos.

Los mercados tienen el foco puesto en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que concluye este miércoles.

Los analistas esperan que la Fed mantenga sin cambios los tipos de interés pero dé pistas sobre cuando volverá a recortarlos este año.

El S&P 500, por su parte, alcanzaba por primera vez en la historia los 7.000 puntos.

Las aseguradoras médicas, que la víspera se desplomaron tras conocerse que el Gobierno estadounidense propone mantener prácticamente sin cambios las tarifas que paga Medicare Advantage en 2027, abrían con ligeras recuperaciones.

CVS Health subía un 1,71 % tras caer un 14 %, UnitedHealth Group crecía un 3 % tras perder un 19 % y Centene ganaba un 0,64 % tras retroceder un 10 %. Humana, que fue la más perjudicada de la jornada del martes con unas pérdidas del 21 %, bajaba un 1,42 %.

Seagate Technology, empresa que almacena datos para inteligencia artificial (IA), subía un 15 % después de que los resultados del segundo trimestre superaran las expectativas de los inversores.

Los inversores también monitorean los movimientos del dólar, después de que la víspera tuviera su peor día desde el pasado abril, con una caída de más del 1 %.

La apertura de la sesión estuvo marcada por la presencia de la primera dama de EE. UU., Melania Trump, que tocó la campana de apertura de la bolsa para celebrar el estreno esta semana de su documental ‘MELANIA’.

Al margen, este miércoles los inversores estarán pendientes de la publicación de resultados trimestrales de los gigantes tecnológicos Meta, Tesla y Microsoft, que se darán a conocer tras el cierre del parqué. EFE

jta/jco/psh