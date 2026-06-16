Wall Street abre mixto, con el mercado atento a SpaceX y al acuerdo entre EE.UU. e Irán

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Nueva York, 16 jun (EFE).- Wall Street abrió este martes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,73 %, con el mercado atento a las acciones de SpaceX y a los detalles del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones se situaba en los 52.050 puntos; el selectivo S&P 500 ganaba un 0,06 %, hasta 7.559 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,07 %, hasta 26.665 enteros.

Los inversores esperan que se divulguen detalles del acuerdo de paz que alcanzaron Estados Unidos e Irán el domingo y que será rubricado de manera oficial este viernes en Suiza.

El presidente estadounidense, Donald Trump, avanzó que el pacto permitirá la reapertura de Ormuz, bloqueado por Irán tras el ataque conjunto de EE.UU. e Israel del 28 de febrero, y la retirada del bloqueo marítimo que Washington impuso sobre los puertos iraníes como represalia por el cierre del estrecho.

El mercado también tiene el foco puesto en la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, que el pasado viernes comenzó a cotizar en el índice Nasdaq.

En los primeros compases de la jornada, las acciones de SpaceX subían un 10 % y cada título se vendía a 212,6 dólares por acción.

Antes de la apertura, se dio a conocer que la compañía acordó comprar la empresa de software Cursor, que desarrolla un agente de codificación de IA del mismo nombre, por 60.000 millones de dólares.

Según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés), Cursor recibirá acciones de SpaceX por un total de 60.000 millones de dólares como parte del acuerdo, que se espera se cierre en el tercer trimestre de 2026.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas caía un 4,06 %, hasta 77,47 dólares el barril; el oro ganaba un 0,2 %, hasta los 4.360 dólares la onza; la plata subía un 0,6 %, hasta los 70,6 dólares la onza y el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cedía hasta el 4,457 %. EFE

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