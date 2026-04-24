Wall Street abre mixto a la espera de nuevas negociaciones de paz por la guerra en Irán

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Nueva York, 24 abr (EFE).- Wall Street abrió este viernes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,35 %, mientras los inversores tienen la vista puesta en la guerra en Irán y las posibles negociaciones de paz.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones perdía 171 puntos hasta situarse en los 49.138; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,25 %, hasta los 7.125 enteros; y el tecnológico Nasdaq ganaba un 0,80 %, hasta los 24.634 puntos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abas Araqchí, llegará en la noche de este viernes a Islamabad (Pakistán) acompañado de una pequeña delegación para retomar las conversaciones de paz con Estados Unidos, según informaron a EFE fuentes gubernamentales paquistaníes.

Mientras, Israel y el Líbano acordaron extender tres semanas más el alto el fuego, según anunció ayer jueves el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras una reunión con representantes de ambos países en la Casa Blanca.

En cuanto a valores, la tecnológica Intel subía hasta un 25 % en las primeras operaciones de la mañana después de que ayer presentara unos resultados trimestrales que tuvieron buena acogida entre los inversores. En los últimos doce meses, el valor bursátil de Intel ha aumentado un 279 %.

Nike, por su parte, subía poco más de un 1 % después de anunciar que despedirá a unos 1.400 trabajadores -alrededor del 2 % de su plantilla-, principalmente de su departamento de tecnología.

Esta mañana también destacaba la empresa de fabricación de semiconductores Advanced Micro Devices (AMD), con un avance de alrededor del 11 %.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), a las 10.00 hora local (14.00 GMT), bajaba un 0,3 %, hasta los 95,48 dólares el barril.

El oro, activo refugio, subía un 0,1 %, hasta los 4.724 dólares la onza; mientras que la plata también ganaba un 0,26 %, hasta los 75.7 dólares. EFE

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