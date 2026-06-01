Wall Street abre mixto con Nvidia al alza y el foco puesto en Irán

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Nueva York, 1 jun (EFE).- Wall Street abrió este lunes mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, perdía un 0,33 % con el foco puesto en Irán, que ha paralizado las negociaciones de paz con Estados Unidos por los ataques israelíes contra el Líbano, según informó este lunes la agencia Tasnim, vinculada con la Guardia Revolucionaria iraní.

Unos quince minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones restaba 170 puntos, hasta los 50.862; el selectivo S&P 500 subía un 0,01 %, hasta los 7.580 enteros, y el tecnológico Nasdaq ganaba un 0,13 %, hasta los 27.008 puntos.

En el plano corporativo, el fabricante de chips Nvidia avanzaba un 4,11 % tras presentar un nuevo chip para computadoras personales, mientras que otras empresas del sector, como Dell y HP, también cotizaban al alza, con ganancias del 8 % y el 5,18 %. Mientras, Intel caía más de un 3,98 %.

Este lunes, Tasnim recogía que el equipo negociador iraní ha suspendido las conversaciones y el intercambio de mensajes con Estados Unidos a través de un mediador «dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano”.

Antes, Estados Unidos había anunciado que interceptó y destruyó dos misiles lanzados por Irán contra sus tropas en Kuwait. El Comando Central de EE.UU. (Centcom) explicó que lanzó varios ataques contra Irán el fin de semana en respuesta a «acciones agresivas» de Teherán, entre ellas el derribo de un dron en aguas internacionales.

Irán, por su parte, afirmó haber llevado a cabo los ataques contra la base estadounidense en Kuwait porque fue desde donde se lanzó el bombardeo a Goruk y la isla de Qeshm.

Entretanto, los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 5,5 dólares respecto al cierre del viernes, hasta 92,86 dólares el barril, cuando el optimismo por un acuerdo entre Washington y Teherán presionó el precio a la baja.

Esta semana, los inversores centrarán también su atención en el informe oficial de empleo de Estados Unidos de mayo, que se publicará el viernes y que podría ofrecer nuevas pistas sobre la salud del mercado laboral y el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal. EFE

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