Wall Street abre mixto con participación de Trump en apertura simbólica

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Nueva York, 6 jul (EFE).- Wall Street abrió en terreno mixto este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,06 % en una jornada en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó desde la Casa Blanca en la apertura simbólica de la sesión bursátil.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales restaba 32 puntos, hasta los 52.867; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,34 %, hasta los 7.508 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,70 %, hasta los 26.014 puntos.

Por primera vez en la historia, el presidente de Estados Unidos participó en el acto simbólico de apertura de la sesión bursátil desde el Despacho Oval, en una ceremonia conjunta con el New York Stock Exchange (NYSE) y el Nasdaq.

El acto se enmarca en el lanzamiento de una medida de su administración para impulsar la compra de vehículos entre los ciudadanos nacidos en Estados Unidos.

Entretanto, el comienzo de la jornada estuvo marcada por las ganancias generalizadas del sector tecnológico.

Oracle subía un 1,84 %, Marvell Tecnhology avanzaba un 3,78 %, Teradyne ganaba un 6,91 % y Western Digital se disparaba un 9,33 %.

El gigante de semiconductores Advanced Micro Devices (AMD) también subía un 6,75 %.

Se desmarcaba de la tendencia generalizada Microsoft, que perdía un 1,51 % después de que la compañía anunciara que recortará alrededor de 4.800 puestos de trabajo, lo que equivale a un 2,1 % de su plantilla global.

La decisión llega en el marco de una nueva reestructuración que afectará especialmente a su división de videojuegos Xbox y que busca «adaptar» la compañía al impacto de la inteligencia artificial (IA) en sus operaciones y modelos de negocio.

Microsoft es la compañía con peor comportamiento entre las grandes tecnológicas en lo que va de año, con una caída cercana al 19 %, en un contexto en el que los inversores cuestionan el impacto de la IA generativa en su negocio.

En otros mercados, el oro avanzaba un 0,71 %, hasta 4.155 dólares la onza, y la plata sumaba un 2,01 %, hasta 62,29 dólares la onza. EFE

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