Wall Street abre mixto entre la creciente presión a las tecnológicas

1 minuto

Nueva York, 4 feb (EFE).- Wall Street abrió mixto este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,57 % entre la creciente presión sobre las compañías tecnológicas durante sus resultados trimestrales.

Minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba un 0,57 %, hasta los 49.521 puntos; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,16 %, hasta los 6.928 puntos y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,03 %, hasta los 23.247.

Los resultados trimestrales de las tecnológicas se enfrentan a altas expectativas de los inversores, con las capacidades de desarrollo la IA (inteligencia artificial) como factor principal.

La compañía de semiconductores Advanced Micro Devices caía alrededor de un 13 % en bolsa después de que la empresa anunciara ayer su previsión de ingresos, menor de la esperada por los inversores.

Mientras, Broadcom y Micron, que también operan con semiconductores, perdían un 1 y un 2 % respectivamente.

Las acciones de software sufrían pérdidas generalizadas, con Oracle, CrowdStrike, ServiceNow y Salesforce retrocendiendo entre un 3 y un 4 %.

Nvidia perdía un 1 % y Alphabet, que al tocar la campana del cierre reportará sus resultados, también bajaba otro 1 %.

La buena noticia para los inversores la dio la farmacéutica Lilly, que ganaba hasta un 8 % en los primeros minutos de la apertura después de presentar resultados trimestrales que superaron las previsiones y en los que destacan los datos de ventas de su negocio de pérdida de peso. EFE

jta/jco/jgb