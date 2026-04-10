Wall Street abre mixto entre la tensión en Ormuz y el repunte de la inflación al 3,3 %

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Nueva York, 10 abr (EFE).- Wall Street abrió en terreno mixto este viernes, con ligeras caídas de su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, que restaba un 0,21 %, mientras los inversores analizan la situación geopolítica en Oriente Medio y los últimos datos de la inflación en EE.UU., que repuntó a un 3,3 % interanual en marzo.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajaba 100 puntos hasta los 48.085 puntos; el selectivo S&P 500 sumaba un 0,10 %, hasta los 6.831 enteros; y el tecnológico Nasdaq subía un 0,40 %, hasta las 22.914 unidades.

Esta semana el S&P 500 ha repuntado cerca de un 4 %, encaminándose a su mejor semana desde mayo pasado.

Los inversores estuvieron atentos hoy al Índice de Precios de Consumo (IPC) de EE.UU. de marzo, que reveló un aumento de los precios del 0,9 % respecto al mes anterior y del 3,3 % en comparación con el año anterior, lo que supone el mayor incremento anual desde mayo de 2024.

Pero sobre todo los inversores tienen los ojos puestos en la guerra en Oriente Medio ante la incertidumbre por la continuidad del alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves a Irán de que debía «detenerse de inmediato» si estaba cobrando a los buques cisterna por transitar el estrecho.

Estados Unidos alcanzó el martes un acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Irán, a cambio de que Teherán permitiera el tránsito de buques por el estrecho.

No obstante, el director ejecutivo de la compañía petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos declaró el jueves que la vía marítima permanece, en gran medida, cerrada a la navegación.

En otros mercados, el oro, activo refugio, bajaba un 0,51 %, hasta los 4.794 dólares la onza; mientras que la plata restaba un 0,19 %, hasta los 76,29 dólares. EFE

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