Wall Street abre mixto lastrado por caídas en las tecnológicas

1 minuto

Nueva York, 2 feb (EFE).- Wall Street abrió mixto este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,53 % en un inicio de la jornada marcado por las bajadas en algunas tecnológicas.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 256 puntos, hasta los 49.149 enteros; el selectivo S&P 500 crecía un 0,14 %, hasta los 6.948; y el tecnológico Nasdaq perdía 0,07 % , hasta los 23.444 puntos.

Las acciones del tecnológico se vieron lastradas, principalmente, por Nvidia, después de conocerse que su inversión en OpenAI se ha estancado, según explicaron personas familiarizadas con el asunto a The Wall Street Jornal.

Al inicio de la jornada, Nvidia perdía un 2,12 %.

El gigante de los semiconductores planeaba invertir 100.000 millones de dólares, para construir al menos 10 gigavatios de potencia informática para la matriz de ChatGPT.

Las acciones de Alphabet, competidor de Nvidia en la inversión de OpenAI, aumentaban un 0,43 %.

Las acciones de Disney también caían un 5,84 % después de que la compañía publicara los últimos resultados.

El oro subía un 1,17 % hasta 4.800 dólares la onza, tras un cierre de mes bastante volátil. La plata, por su parte, crecía un 4,35 %.

Los títulos de las tierras raras también ganaron un 3,66 %. EFE

ecs/jco/rod