Wall Street abre mixto pendiente de la salida a bolsa de SpaceX y acuerdo de EEUU e Irán

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Nueva York, 12 jun (EFE).- Wall Street abrió mixto este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba un 0,05 %, mientras que los inversores esperan la salida a bolsa de SpaceX, la mayor de la historia, y algún avance sobre el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales ganaba 23 puntos, hasta los 50.872; el selectivo S&P 500 restaba un 0,2 %, hasta los 7.379 enteros; el tecnológico Nasdaq perdía un 0,5 %, hasta las 25.681 unidades.

La Bolsa de Nueva York lleva días muy pendiente de la salida de la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) del magnate Elon Musk, que debuta hoy el índice Nasdaq con un precio de 135 dólares por título y espera captar unos 75.000 millones, lo que sitúa su capitalización en torno a 1,77 billones.

Esta previsto que la compañía empiece a cotizar a lo largo de la mañana, cuando se conozca su primer precio.

Algunos inversores apuntaban que las ventas en el índice tecnológico eran, en gran parte, para intentar hacerle hueco a la compañía.

Las acciones de empresas del sector tecnológico como Micron y Nvidia, caían un 2,76 % y un 0,07 % al inicio de la sesión.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) restaba un 2,52 %. Los contratos de futuros del crudo para el mes de julio cedían 2,21 dólares, hasta los 85,5 dólares el barril.

El mercado del petróleo siguió a la baja después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara este jueves que había decidido cancelar la ronda de ataques estadounidenses contra Irán programa tras afirmar que el acuerdo de paz estaba «en una fase muy avanzada».

Por su parte, Teherán negó haber llegado a un acuerdo con EE.UU.

En otros mercados, el oro subía un 2,66 %, hasta 4.223 dólares la onza; la plata, un 4,76 %, hasta 67,05 dólares la onza; y el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU.sumaban 3 puntos básicos, hasta 4,502 %. EFE

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