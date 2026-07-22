Wall Street abre mixto pendiente de los ataques estadounidenses a Irán

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Nueva York, 22 jul (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, ganaba un 0,19 % con los inversores pendientes de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 100 puntos, hasta los 52.325; el selectivo S&P 500 perdía un 0,09 %, hasta los 7.502 enteros; y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,43 %, hasta los 25.725 puntos.

La Bolsa de Nueva York empezó la jornada con la mirada puesta en Oriente Medio, donde Estados Unidos mantiene una nueva oleada de ataques contra Irán.

EE. UU. completó el martes su undécima noche consecutiva de ataques contra objetivos iraníes, en una nueva operación que, según el Comando Central estadounidense (CENTCOM), golpeó centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, capacidades marítimas y logística militar.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reiteró este miércoles desde Manila que su país está «dispuesto a entablar negociaciones para resolver las diferencias» con el régimen iraní, pero que Teherán, a la que acusa de «secuestrar» parte del suministro energético mundial, «no ha cumplido sus compromisos» establecidos en el alto el fuego firmado en junio.

En el marco corporativo, los inversores están pendientes de los resultados de empresas tecnológicas como Tesla, IBM o Alphabet (empresa matriz de Google), que los publicarán hoy tras el toque de campana del cierre de la sesión.

Estos tres gigantes apenas notaban cambios a la apertura de la jornada. Alphabet ganaba un 0,22 %, Tesla otro 0,18 % e IBM perdía un ligero 0,09 %, mientras que Dell sí conseguía avanzar en bolsa más de un 7 %.

Arrancaban en rojo empresas como Palantir (-3,89 %), Salesforce (-1,73 %) o Microsoft (-1,25 %).

En otros mercados, el oro ganaba un 1,75 %, hasta 4.147 dólares la onza; y la plata avanzaba un 1,69%, hasta 60,04 dólares la onza.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 3,05 %, hasta los 86,91 dólares el barril. EFE

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