Wall Street abre mixto presionado por los resultados de las tecnológicas

2 minutos

Nueva York, 29 ene (EFE).- Wall Street abrió mixto este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,49 %, pero el S&P 500 y el Nasdaq arrancaron la jornada a la baja presionados por los resultados de las grandes tecnológicas.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones avanzaba 238 enteros, hasta los 49.254 puntos; el selectivo S&P 500 cedía un 0,01 %, hasta 6.977 puntos, y el Nasdaq perdía un 0,68 %, hasta 23.694 unidades.

Los inversores estuvieron pendientes de los resultados de las grandes tecnológicas, presentados este miércoles al cierre de la bolsa, que dejaron un sabor agridulce en el mercado con blancos y negros.

La gran beneficiada fue Meta, que subía un 8,44 % hasta los 725 puntos después de anunciar un beneficio de 60.458 millones de dólares en el ejercicio de 2025, un 3 % menos interanual, en parte debido al pago de impuestos por el plan fiscal del presidente estadounidense, Donald Trump.

La propietaria de las redes sociales Whatsapp, Instagram y Facebook, que publicó sus resultados al cierre de Wall Street, aumentó su facturación anual un 22 %, hasta 200.966 millones de dólares, con la publicidad de sus aplicaciones como motor de ingresos.

Microsoft, pese a presentar resultados mejor de lo esperado, perdía un 10,09 % al empezar el día, mientras que Amazon y Nvidia caían alrededor de un 1 % cada una.

El mercado bursátil reaccionaba también en parte por las conversaciones de OpenAI con Microsoft, Amazon y Nvidia para recaudar 40.000 millones de dólares en inversiones, de acuerdo con el Financial Times.

El oro volvió a marcar un dato récord tras acercarse a los 5.600 dólares por onza por primera vez. EFE

