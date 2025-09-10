The Swiss voice in the world since 1935

Wall Street abre mixto tras caída de índice de precios a productor y con subida de Oracle

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva York, 10 sep (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto una sesión marcada por la inesperada caída del índice de precios al productor (IPP) y en medio de una importante subida de la tecnológica Oracle tras presentar unos resultados altamente esperanzadores.

Doce minutos después del toque de campana, el Dow Jones de Industriales perdía un 0,25 %, el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,47 % y el Nasdaq subía un 0,34 %.

El IPP disminuyó un 0,1 % en agosto con respecto al mes anterior y la cifra de julio se revisó a la baja, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Los economistas encuestados por Dow Jones habían estimado una ganancia del 0,3 %.

Esto supone la primera disminución en términos de inflación mayorista en EE.UU. en cuatro meses, un nuevo acicate para que la Reserva Federal (Fed) apueste por una reducción de tipos en su próxima reunión de política monetaria.

Los operadores actualmente ven con certeza que la Fed recortará los tipos en al menos un cuarto de punto, según la herramienta CME Fedwatch, basada en la negociación de futuros de la Reserva Federal.

Con gran expectación esperan ahora los inversores la publicación del índice de precios al consumidor (IPC), prevista para mañana, que podría ser crucial para la decisión de la Fed.

Por otra parte, también destacaba en el arranque cómo se disparaba Oracle, al alza en un 38,15 %, después de que la víspera presentara unos resultados impresionantes en los que su cartera de pedidos para proyectos de inteligencia artificial (IA) creció un 359 % interanual.

Tanto es así que el cofundador de la compañía, Larry Ellison, ha ascendido ya al segundo puesto del Índice de Multimillonarios de Bloomberg, que estima su riqueza en 364.000 millones de dólares y acecha el trono de Elon Musk (384.000 millones).

También en el plano corporativo, entre las cotizada del Dow Jones, destacaban en la apertura las subidas de Nvidia (4,14 %), Nike (1,56 %), Caterpillar (1,37 %) y Chevron (1,28 %), con caídas para Apple (-2,38 %) -que ayer presentó sus nuevos modelos iPhone 17-, Amazon (-2,32 %) y McDonald’s (-2,08 %). EFE

gac/fjo/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR