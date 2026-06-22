Wall Street abre mixto tras inicio de las negociaciones entre EE. UU e Irán

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Nueva York, 22 jun (EFE).- Wall Street abrió mixto este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,47 %, mientras que los inversores observan de cerca el inicio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza para logar un acuerdo con el que poner fin definitivamente al conflicto.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 241 puntos, hasta los 51.806; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,26 %, hasta los 7.520 enteros; y el tecnológico Nasdaq restaba un 0,05 %, hasta las 26.504 unidades.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró este lunes desde Bürgenstock (Suiza) que el domingo se logró «muy buen progreso» en cuanto a las negociaciones con Teherán, y afirmó que «el estrecho de Ormuz está abierto» y que los inspectores del OIEA podrán entrar en Irán.

Además, Vance afirmó que se ha establecido una «muy buena base» para un acuerdo final.

Poco antes, Pakistán y Catar, países mediadores, divulgaran un comunicado indicando que se ha acordado crear un comité para impulsar una hoja de ruta que permita llegar a un acuerdo final en 60 días.

En el plano corporativo, la fabricante de chips Micron fue una de las empresas que mejor arrancó la semana tras subir un 3,43 %. Esta previsto que este miércoles presente su informe trimestral de resultados.

Otras compañías del sector abrieron a la baja, entre las que destacó SpaceX con una caída de más del 7 %.

Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se situó por debajo de los 75 dólares el barril.

Los contratos de futuros del crudo de referencia en EE.UU. para el mes de julio restaban un 2,31 %, hasta lo 74,83 poco después de la apertura de la bolsa.

En otros mercados, el oro caía un 0,92 %, hasta los 4.207 dólares la onza; la plata sumaba un 0,39 %, hasta 66,57 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía 4,2 puntos básicos, hasta el 4,502 %. EFE

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