Wall Street abre mixto tras la publicación de nuevos resultados trimestrales

Nueva York, 3 feb (EFE).- Wall Street abrió mixto este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,03 % en los primeros minutos a pesar de algunas caídas provocadas por la publicación de resultados trimestrales de diversas compañías que no cumplen con las expectativas del mercado.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 13 puntos, hasta los 49.421 puntos; el selectivo S&P 500 perdía un 0,4 %, hasta los 6.948 puntos y el tecnológico Nasdaq bajaba un 0,87 %, hasta los 23.387.

La publicación de los resultados trimestrales sigue afectando a la Bolsa de Nueva York, y es, principalmente, responsable de las caídas registradas al inicio de la jornada.

El gigante de pagos digitales PayPal, que forma parte de ambos índices, caía un 17,68 %, tras reportar un beneficio e ingresos por debajo de lo esperado por los analistas.

La compañía reaccionó anunciando que el español Enrique Lores será su nuevo presidente y consejero delegado a partir del 1 de marzo con la intención de cambiar la estrategia de crecimiento de la empresa.

Las últimas cuentas también provocaron el desplome de la consultora Gartner (-22 %) y la caída de la farmacéutica Pfizer, (-3,8 %).

Sin embargo, las acciones de la firma de análisis de datos Palantir Technologies subieron más de un 6 % tras la apertura de Wall Street, después de presentar unos resultados del cuarto trimestre de 2025 que superaron las previsiones de los inversores.

El oro y la plata siguieron recuperándose de la gran caída de hace unos días y subieron un 6 y un 13 %, respectivamente. EFE

