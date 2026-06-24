Wall Street abre mixto tras repunte del Nasdaq y caída del petróleo

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Nueva York, 24 jun (EFE).- Wall Street abrió en terreno mixto este miércoles después de que el índice tecnológico Nasdaq repuntara un 0,13 % tras días de pérdidas y el precio del petróleo cayera hasta los 70 dólares.

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales perdía un 0,06 %, hasta los 51.637 puntos; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,19 %, hasta los 7.379 enteros; y el Nasdaq crecía hasta las 25.619 unidades.

La Bolsa de Nueva York se dio un respiro gracias a la subida de las acciones de algunas tecnológicas como Micron, que subían casi un 2 %.

Está previsto que la compañía presente sus cuentas al toque de la campana.

Sin embargo, la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk, SpaceX, caía un 1,9 %, hasta acercarse a los 150 dólares por acción, su precio de debut bursátil.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) empezó el miércoles con una bajada del 3,14 %, hasta 70,91 dólares el barril, continuando así con la tendencia a la baja de los últimos días después de que Estados Unidos suspendiera temporalmente las sanciones vigentes desde hace tiempo sobre las ventas de petróleo iraní.

En otros mercados, el oro, activo refugio, caía un 2,55 %, hasta los 4.043 dólares; el de la plata, un 3,98 %, hasta los 59,60 dólares; mientras que el rendimiento del bono del Tesoro perdía 8,4 puntos básicos, hasta el 4,418 %.

Por su parte, el precio del dólar volvió a anotar un nuevo máximo anual en las operaciones previas a la apertura de la bolsa tras alcanzar los 97,88 puntos. EFE

ecs/jco/mgr