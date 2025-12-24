Wall Street abre mixto y el Dow Jones sube un 0,05 %

Nueva York, 24 dic (EFE).- Wall Street abrió este miércoles en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,05 %, hasta 48.466 puntos, en una sesión más corta de lo habitual al ser la víspera de Navidad.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el selectivo S&P 500 bajaba un 0,01 %, hasta 6.909 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdía un 0,13 %, hasta 23.530 enteros.

La bolsa viene de cerrar una jornada en verde tras conocerse que la economía de EE.UU. creció en el tercer trimestre un 1,1 % con respecto al segundo, según los primeros datos relativos al producto interior bruto (PIB) que se publican del país desde septiembre por el reciente cierre del Gobierno federal.

Los índices también se vieron impulsados ayer por las tecnológicas, entre ellas Nvidia, que sin embargo hoy abría con pérdidas (-0,6 %).

En este sector, Alphabet bajaba un 0,5 %, Broadcom perdía un 0,3 % y Amazon restaba un 0,13 %, mientras que Oracle avanzaba un 0,56 %.

La bolsa termina la sesión de hoy a la 13:00 hora local (18:00 GMT) y permanecerá cerrada mañana por el festivo de Navidad.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subía un 0,31 %, hasta 58,56 dólares el barril, tras los datos del PIB y mientras Estados Unidos incrementa la presión sobre Caracas con la confiscación en el mar Caribe de petroleros que trasladan crudo venezolano. EFE

