Wall Street abre subiendo más de 1,5% tras aplazar Trump ataques a plantas de energía Irán

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Nueva York, 23 mar (EFE).- Wall Street abrió este lunes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sube un 1,68 % después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunciara un cese de hostilidades de cinco días contra la infraestructura energética de Irán tras «conversaciones productivas».

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 765 puntos, hasta los 46.342; el selectivo S&P 500 sumaba un 1,53 %, hasta los 6.606 enteros; y el tecnológico Nasdaq avanzaba otro 1,81 %, hasta las 22.039 unidades. EFE

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