Wall Street abre subiendo más de 1,5 % tras aplazar Trump los ataques a plantas de energía

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Nueva York, 23 mar (EFE).- Wall Street abrió este lunes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sube un 1,68 % después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que pospone las hostilidades durante cinco días contra Irán tras unas «conversaciones productivas».

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 765 puntos, hasta los 46.342; el selectivo S&P 500 sumaba un 1,53 %, hasta los 6.606 enteros, y el tecnológico Nasdaq avanzaba otro 1,81 %, hasta las 22.039 unidades.

«ME COMPLACE INFORMAR QUE ESTADOS UNIDOS, Y EL PAÍS DE IRÁN, HAN MANTENIDO -A LO LARGO DE LOS ÚLTIMOS DOS DÍAS- CONVERSACIONES MUY BUENAS Y PRODUCTIVAS CON RESPECTO A UNA RESOLUCIÓN COMPLETA Y TOTAL DE NUESTRAS HOSTILIDADES EN ORIENTE MEDIO», afirmó Trump este lunes en una publicación en su red social Truth Social escrita en mayúsculas.

El mandatario también señala que ha ordenado al Departamento de Guerra «que posponga todos y cada uno de los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética de Irán por un periodo de cinco días».

Trump había dado a Irán un plazo de 48 horas para reabrir el estrecho de Ormuz.

A las 9.40 hora local de este lunes (13.40 GMT), los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se desplomaban un 8,37 %, hasta los 90,01 dólares el barril, lo que supone 8,22 dólares menos respecto al cierre del día anterior.

En el plano corporativo, las acciones de Wall Street también subieron de forma generalizada.

Amazo ganaba más de un 3 % y las tecnológicas Nvidia y Apple subían un 3 % y un 1,5 %, respectivamente.

Asimismo, los gigantes de la banca JPMorgan y Morgan Stanley avanzaban un 2 % y un 3 % cada una.

En el sector de las aerolíneas, Delta Air Lines subía alrededor de un 3,6 % y United Airlines ganaba un 5 %. Air Canada, que esta madrugada lamentó la muerte de al menos dos personas en el accidente de un avión de Montreal tras aterrizar en el aeropuerto de (Laguardia) Nueva York, subía otro 2,8 %. EFE

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