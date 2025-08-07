The Swiss voice in the world since 1935

Wall Street abre verde y el Dow Jones sube 0,42 % tras entrar en vigor aranceles de Trump

Nueva York, 7 ago (EFE).- Wall Street abrió este jueves en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,42 % tras la entrada en vigor del nuevo plan arancelario del presidente de EE.UU., Donald Trump, que materializa su ofensiva comercial y política librada desde su regreso a la Casa Blanca.

Media hora después del toque de campana, las ganancias eran generalizadas en los demás índices: el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,65 % y el tecnológico Nasdaq un 1,09 %.

Tras la medianoche en Washington DC, entraron en vigor tanto los aranceles acordados con Reino Unido, China, Vietnam, Japón, Filipinas, Indonesia, Unión Europea (UE), Corea del Sur y Pakistán, como los impuestos a los países con los que no cerró acuerdos, incluidos la India, Suiza, Sudáfrica o Venezuela.

Aparte de eso, anoche Trump anunció aranceles del 100 % a chips y semiconductores que no tengan fábrica en Estados Unidos, lo que impulsaba hoy notablemente a varias grandes firmas que no se ven afectadas, como Nvidia (2 %) y AMD (4,75 %).

Mientras, Apple subía en torno al 3 % tras anunciar ayer su compromiso de invertir otros 100.000 millones de dólares para ampliar su producción en EE.UU., elevando así su inversión total en el país a 600.000 millones de dólares en los próximos cuatro años, con el objetivo de evitar futuros aranceles.

Por sectores, a primera hora predominaban las ganancias, especialmente en las empresas de tecnología (1,4 %), mientras que las de salud eran las únicas con pérdidas (-1,3 %).

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía esta mañana a 64,56 dólares el barril, ante la perspectiva de un encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, con el mandatario estadounidense, Trump, que pueda zanjar la guerra en Ucrania, con consecuencias en el mercado de energía. EFE

