Wall Street abre verde y el Dow Jones sube un 0,57 %, alcanzando nuevos máximos

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Nueva York, 22 may (EFE).- Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,57 % hasta su máximo intradía, mientras las negociaciones por la guerra entre Estados Unidos e Irán continúan.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 287 puntos, hasta los 50.573; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,68 %, hasta los 7.496 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,75 %, hasta los 26.490 puntos.

Los inversores siguen de cerca el progreso en las conversaciones para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán, aunque las partes en conflicto siguen enfrentadas por las reservas de uranio enriquecido de Teherán y los peajes en el estratégico estrecho de Ormuz.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó con una leve subida de un 0,21 %, hasta los 96,55 dólares el barril, pendiente de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

En el plano corporativo, las compañías tecnológicas especializadas en hardware notaban una dulce subida. Dell subía un 12,5 % y HP ganaba otro 11 %.

La empresa de desarrollo de semiconductores Advanced Micro Devices (AMD) también lograba un avance de un 3,54 %.

Los bonos de deuda del Tesoro de Estados Unidos a 10 años cedían 3 puntos básicos, hasta el 4,55 %, mientras que el rendimiento del bono a 30 años retrocedía otros 3 puntos básicos, hasta el 5,07 %.

El oro, activo refugio, bajaba un 0,54 %, hasta los 4.518 dólares la onza. La plata decrecía otro 0,52 %, hasta los 76,33 dólares la onza. EFE

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