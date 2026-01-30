Wall Street amplía pérdidas a media sesión, con volatilidad en metales y desplome en plata

Nueva York, 30 ene (EFE).- Wall Street ampliaba las pérdidas a media sesión este viernes tras conocerse la nominación presidencial de Kevin Warsh para presidir la Reserva Federal de EE.UU., que ha generado gran volatilidad en la cotización de los metales, con un desplome del 20 % en la plata.

A las 12.30 hora local (17:30 GMT), el Dow Jones perdía un 0,77 %, el selectivo S&P 500 un 0,47 % y el Nasdaq un 0,63 %

El presidente estadounidense, Donald Trump, nominó hoy Warsh para dirigir el banco central de EE.UU. después de meses de especulaciones, y los analistas señalaban que es un candidato bien visto por su experiencia como gobernador de la Fed y su postura firme contra la inflación.

Los mercados de deuda y divisas reaccionaron positivamente a la elección de Trump para la Fed, con estabilidad en los rendimientos del bono a 10 años y un fortalecimiento del dólar frente al euro, pero lo contrario ha ocurrido con activos refugio como los metales.

A mitad de jornada, el valor de la plata se desplomaba un 20,5 %, hasta 90,94 dólares la onza; el platino lo hacía un 18 %, hasta 2.146 dólares; el paladio un 14 %, hasta 1.739 dólares, y el oro un 7,8 %, hasta 4.900 dólares.

Esos desplomes, que algunos expertos asociaban a operaciones especulativas, se producen después de meses de subidas que han llevado a la plata y al oro a máximos históricos.

En el plano corporativo, los inversores reaccionaban a los últimos resultados trimestrales delas grandes empresas estadounidenses.

Apple bajaba un 1,2 % después de reportar ayer un aumento de beneficios en su primer trimestre de su ejercicio fiscal, en el que ha registrado ventas históricas, incluyendo un hito en ventas del iPhone.

Las petroleras Chevron y ExxonMobil, mientras, cerraron el ejercicio 2025 con menores beneficios y la vista puesta en la evolución de la industria petrolera de Venezuela tras la detención del depuesto presidente Nicolás Maduro.

ExxonMobil bajaba un 1,6 % a media sesión mientras que Chevron subía un 1,2 %. EFE

