Wall Street anota otro triple récord, enfocado en las tecnológicas y la Reserva Federal

1 minuto

Nueva York, 28 oct (EFE).- Wall Street anotó este martes récords en sus principales indicadores por tercera jornada consecutiva, enfocado en las grandes tecnológicas y la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed)

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 0,34 %, hasta 47.706 puntos; el S&P 500 avanzó un 0,23 %, hasta 6.890 unidades, y el Nasdaq ganó un 0,80 %, hasta 23.827 enteros.

El gigante de la inteligencia artificial (IA) Nvidia subió un 5 %, impulsado por su inversión de 1.000 millones de dólares en la finlandesa Nokia y otras noticias, y tuvo un efecto contagio en otras empresas del sector pese a los temores por una burbuja. EFE

nqs/jco/vh