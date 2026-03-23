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Wall Street anota su mayor subida en un día desde el inicio de la guerra en Oriente Medio

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Nueva York, 23 mar (EFE).- Wall Street cerró en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1,38 % y anotó su mayor subida en un día desde que empezó la guerra en Oriente Medio tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel del pasado 28 de febrero.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganó 631 puntos, hasta los 46.208; el selectivo S&P 500 avanzó un 1,15 %, hasta los 6.581 enteros; y el tecnológico Nasdaq sumó un 1,38 %, hasta las 21.946 unidades. EFE

ecs/lss

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