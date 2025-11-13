Wall Street anota su peor sesión en un mes por dudas sobre tipos tras reabrir el Gobierno

1 minuto

Nueva York, 13 nov (EFE).- Wall Street cerró este jueves su peor sesión en un mes, arrastrado por las dudas sobre la continuidad de las bajadas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal pese a concluir anoche el cierre del Gobierno de EE.UU. más largo de la historia.

Según datos provisionales al cierre de la sesión, el Nasdaq perdió un 2,29 % y se vio perjudicado el descenso en el sector tecnológico, mientras que el Dow Jones bajó un 1,65 % con un retroceso notable de Disney (-7,8 %).

El selectivo S&P 500 cedió un 1,66 %.

Los tres indicadores, así como Russell 2000, que agrupa a empresas pequeñas y medianas y que bajó un 2,84 %, anotaron su peor jornada bursátil desde principios de octubre, en paralelo con una subida de la volatilidad del 15 %, de acuerdo con el índice Vix. EFE

