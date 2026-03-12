Wall Street cae más de un 1,5 % ante escalada del precio del petróleo y tensiones en Ormuz

Nueva York, 12 mar (EFE).- Wall Street cerró en rojo este jueves, y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, cayó un 1,56 % ante la escalada del precio del petróleo y de las tensiones en el estrecho de Ormuz, después de que el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara que permanezca cerrado.

Al cierre del parque neoyorquino, el Dow Jones perdió 739 puntos, hasta los 46.677; el selectivo S&P 500 bajó un 1,52 %, hasta los 6.672 enteros; y el tecnológico Nasdaq restó un 1,78 %, hasta las 22.311 unidades. EFE

