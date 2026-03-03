Wall Street cierra con bajadas cercanas al 1 % en sesión volátil por la guerra con Irán

Nueva York, 3 mar (EFE).- Wall Street cerró este martes con bajadas cercanas al 1 % en sus principales indicadores tras una sesión volátil marcada por la guerra que se ha desatado en Oriente Medio tras la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán, y que ha generado incertidumbre geopolítica y económica.

Según datos provisionales al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,82 %, hasta 48.505 unidades; el S&P 500 cedió un 0,95 %, hasta 6.816 puntos, y el Nasdaq se dejó un 1,03 %, hasta 22.515 enteros.

El mercado bursátil y los futuros del petróleo comenzaron la jornada con fuertes caídas que se moderaron, especialmente después de que el presidente de EE.UU. ofreciera escolta militar y seguros de riesgo político asequibles para el comercio marítimo que transite por el estrecho de Ormuz, amenazado por Irán. EFE

