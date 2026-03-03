Wall Street cierra con bajadas cercanas al 1 % en sesión volátil por la guerra con Irán

2 minutos

Nueva York, 3 mar (EFE).- Wall Street cerró este martes con bajadas cercanas al 1 % en sus principales indicadores tras una sesión volátil, marcada por la guerra que se ha desatado en Oriente Medio tras la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán y que ha generado incertidumbre geopolítica y económica.

Según datos al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,83 %, hasta 48.501 unidades; el S&P 500 cedió un 0,94 %, hasta 6.816 puntos, y el Nasdaq se dejó un 1,02 %, hasta 22.515 enteros.

El mercado bursátil y los futuros del petróleo comenzaron la jornada con fuertes movimientos opuestos que se moderaron, especialmente después de que el presidente de EE.UU. ofreciera escolta militar y seguros de riesgo político asequibles para el comercio marítimo que transite por el estrecho de Ormuz, amenazado por Irán.

El índice Vix, que mide la volatilidad en bolsa, se disparó un 10 %, hasta casi 24 puntos, en niveles no vistos desde el pasado noviembre.

Todos los sectores corporativos operaron a la baja, con las mayores pérdidas para el de materiales básicos (-2,7 %) y el industrial (-1,96 %), mientras que el financiero (-0,18 %) y el de comunicaciones (-0,27 %) eran los menos afectados.

El fondo indexado iShares MSCI Spain ETF, que sigue la cotización de empresas españolas, cayó un 5,3 % tras sugerir Trump un embargo comercial a España en represalia por su negativa a permitirle usar sus bases militares en la ofensiva contra Irán.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) inició el día superando los 77 dólares el barril pero acabó en 74,56, una subida del 4,7 %, ya que persisten las dudas sobre la duración del conflicto y su impacto en el suministro global de crudo, señalaban los analistas.

Trump, en declaraciones a la prensa, reconoció que los precios del petróleo serán altos «durante un tiempo» pero prometió que «tan pronto como esto acabe, esos precios van a caer» a niveles inferiores al conflicto.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, de referencia, se elevaba al 4,061 % tras rozar esta mañana el 4,1 %, impulsado por el temor a que un posible encarecimiento de los combustibles derivado de la guerra repercuta en la persistente inflación en EE.UU.

Asimismo, los futuros del oro caían un 3,7 %, hasta 5.113 dólares la onza, lastrados por la apuesta de los inversores por otros activos refugio como la deuda pública y el dólar. EFE

