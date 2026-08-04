Wall Street cierra con récords del Dow Jones y S&P 500, ante optimismo por pacto en Ormuz

Compartir

1 minuto

Nueva York, 4 ago (EFE).- Wall Street cerró en verde este martes tras nuevos máximos del Dow Jones de Industriales, su principal indicador, y del selectivo S&P 500, ante el optimismo de los inversores por un posible pacto para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Al toque de la campana, el Dow Jones sumó el 1,71 %, hasta los 54.085 puntos; el S&P 500 ganó el 1,79 %, hasta los 7.736 enteros; y el tecnológico Nasdaq creció el 2,59 %, hasta las 26.584 unidades.

Durante la jornada, el Dow Jones llegó a alcanzar los 54.272 puntos y el S&P 500 las 7.758 unidades, nuevos máximos históricos, y ambos índices cerraron también en niveles récord. EFE

ecs/jco/jrg