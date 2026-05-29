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Wall Street cierra con tripe récord y el Nasdaq lidera ganancias mensuales y semanales

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Nueva York, 29 may (EFE).- Wall Street cerró este viernes con récords en sus tres principales índices, además de ganancias mensuales y semanales lideradas por el Nasdaq al imponerse el optimismo por las empresas tecnológicas sobre la incertidumbre por la crisis en Oriente Medio.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 0,72 %, hasta 51.032 puntos; el S&P 500 avanzó un 0,22 %, hasta 7.580, y el Nasdaq progresó un 0,21 %, hasta 26.972, en los tres casos alcanzando niveles históricos.

En los cómputos acumulados, el Nasdaq destaca con una ganancia del 8 % en mayo y del 2 % en la semana; el S&P 500 crece un 5 % mensual y un 1 % semanal, y el Dow lo hace un 2 % y un 1 %, respectivamente. EFE

nqs/jco/cpy

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