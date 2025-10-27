Wall Street cierra con triple récord, impulsado por acuerdo preliminar entre EEUU y China

1 minuto

Nueva York, 27 oct (EFE).- Wall Street cerró con ganancias este lunes y volvió a registrar récords en sus tres principales indicadores, impulsado por el acuerdo comercial «preliminar» alcanzado entre Estados Unidos y China este fin de semana.

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 0,71 %, hasta 47.544 puntos; el S&P 500 avanzó un 1,23 %, hasta 6.875 unidades, y el Nasdaq ganó un 1,86 %, hasta 23.637 enteros.

Ese acuerdo preliminar, alcanzado en Kuala Lumpur, allana el camino para que el encuentro del jueves entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, contribuya a poner fin a la escalada de tensiones comerciales. EFE

nqs/jco/vh