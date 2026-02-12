Wall Street cierra en rojo, con el S&P a la baja por tercer día, al resurgir temor por IA

2 minutos

Nueva York, 12 feb (EFE).- La Bolsa de Nueva York cerró este jueves en rojo, con el selectivo S&P cayendo por tercer día consecutivo al resurgir el temor por el impacto negativo del avance de la inteligencia artificial (IA) en el mundo de los negocios.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un 1,34 % y terminó con 49.451 puntos; el S&P 500 cedió un 1,57 %, hasta los 6.832 puntos; y el tecnológico Nasdaq bajó 2,04 %, hasta los 22.597 puntos.

El Dow Jones quedó lastrado por una caída del 12 % en las acciones de Cisco Systems, luego de que el fabricante de hardware de red publicara unas previsiones para este trimestre peores de las que esperaban los analistas.

El mercado está preocupado por el impacto negativo del desarrollo de la IA, que amenaza con alterar los modelos de negocios de industrias y aumentar el desempleo en el país, indican los medios especializados.

Morgan Stanley estuvo bajo presión por el temor de que la IA afectara a los negocios de gestión de patrimonio, un miedo que se extendió a otras sectores como el inmobiliario, señala CNBC.

Las acciones la tecnológica Palantir, contratista de defensa, bajaron casi un 5 %, lo que sitúa su retroceso este año en más del 27 %.

«La IA, que era lo único que impulsaba estas acciones a alturas parabólicas y a múltiplos que se volvían extremos (…) es ahora es lo único que las está frenando», dijo a CNBC el analista Jay Woods, de Freedom Capital Markets.

Este viernes se presentarán los datos de inflación, que se espera que muestren una desaceleración del crecimiento de los precios. EFE

