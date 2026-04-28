Wall Street cierra en rojo, lastrado por cifras de OpenAI y dudas sobre IA

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Nueva York, 28 abr (EFE).- Wall Street cerró este martes en rojo, con las mayores pérdidas registradas en el sector tecnológico tras conocerse cifras internas del negocio de OpenAI que han despertado nuevas dudas sobre una burbuja en el campo de la inteligencia artificial (IA).

Al término de la sesión del parqué neoyorquino, el Dow Jones bajó un 0,05 %, hasta 49.141 puntos; el selectivo S&P 500 cedió un 0,49 %, hasta 7.138 enteros, y el Nasdaq perdió un 0,90 %, hasta 24.663 unidades.

Los analistas señalaban el impacto de un artículo de The Wall Street Journal que indica que OpenAI, que no cotiza en bolsa y no está obligada a divulgar sus cuentas, no cumplió sus metas internas de usuarios e ingresos de ChatGPT a finales del año pasado.

La noticia generó bajadas en el sector tecnológico, que fue el más perjudicado de la jornada (-1,29 %), y especialmente en fabricantes de chips vinculados a la IA, como Nvidia (-1,6 %), Broadcom (-4,4 %), AMD (-3,4 %) y Oracle (-4 %).

El diario, que cita fuentes conocedoras de las cifras, también aseguró que su directora financiera, Sarah Friar, advirtió al consejo de administración de que OpenAI puede tener dificultades para afrontar futuros contratos de computación si sus ingresos no crecen suficientemente rápido.

Precisamente esta semana publican sus resultados trimestrales las Big Tech, cuyas previsiones relacionadas con la IA están en el punto de mira: el miércoles, Alphabet (-0,3%), Amazon (-0,5 %), Meta (-1,1 %) y Microsoft (1 %), y el jueves Apple (1,2 %).

En paralelo, los mercados siguen pendientes de los vaivenes en las negociaciones de paz entre EE.UU. e Irán y la salida de Emiratos Árabes Unidos (EAU) del cartel petrolero de la OPEP, que hoy volvieron a elevar el precio del barril de Texas hasta casi 100 dólares.

En otros mercados, al cierre de la bolsa, el oro bajaba a 4.611 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años repuntaba al 4,346 %, el euro se campaba a 1,1711 dólares y el bitcóin descendía a unos 76.400 dólares. EFE

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