Wall Street cierra en rojo, lastrado por la caída de tecnológicas vinculadas a la IA

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Nueva York, 7 jul (EFE).- Wall Street cerró este martes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, se situó por debajo de los 53.000 puntos, con el mercado lastrado por la caída de tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial (IA).

Al toque de campana, el Dow Jones, que ayer superó las 53.000 unidades por primera vez, retrocedió un 0,25 %, hasta 52.925; el S&P 500 bajó un 0,45 %, hasta 7.503, y el Nasdaq perdió un 1,16 %, hasta 25.818.

En la jornada de hoy destacó la caída de compañías relacionadas con la IA como Micron (-4,7 %), Marvell Technology (-7,45 %), Broadcom (-0,83 %) o AMD (-6,5 %).

SpaceX, que hoy se incorporó al índice Nasdaq-100, cayó un 6,83 % y cerró en 149,47 dólares por acción, frente a los 150 dólares fijados en su estreno en Wall Street el pasado 12 de junio, lo que supone un descenso del 0,35 % respecto a su precio de debut.

Según el medio especializado CNBC, la bajada de las acciones tecnológicas comenzó en la Bolsa de Seúl, pues su principal índice, el Kospi, perdió un 4,91 % este martes pese a la previsión récord reportada por el fabricante de chips Samsung Electronics.

Las acciones del gigante tecnológico se hundieron un 6,92 % ante una aparente toma de beneficios, de acuerdo con la agencia local de noticias Yonhap.

Adam Crisafulli, presidente de la firma de consultoría Vital Knowledge, apunta en una nota recogida por CNBC que la reacción de los inversores a Samsung refleja «uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan los mercados en las próximas semanas».

«Es probable que los resultados de ganancias del segundo trimestre sean bastante sólidos en términos absolutos, pero las expectativas son actualmente muy optimistas, por lo que el listón está bastante alto», explicó el experto.

Está previsto que la próxima semana publiquen resultados Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley y BlackRock.

Mientras, las ganadoras de la sesión fueron empresas vinculadas con la sanidad y las finanzas, como Eli Lilly (2,96 %) o JPMorgan Chase (0,44 %), y otras grandes tecnológicas como Microsoft (0,54 %).

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cerró este martes con una subida del 2,8 %, hasta 70,44 dólares el barril, pero se disparó en las operaciones posteriores tras revocar Estados Unidos la licencia de venta de crudo a Irán, según recogen Axios y CNBC. EFE

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