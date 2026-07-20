Wall Street cierra en rojo, lastrado por tensión en Oriente Medio y repunte del petróleo

Compartir

2 minutos

Nueva York, 20 jul (EFE).- Wall Street cerró este lunes en rojo, lastrado por el intercambio de ataques durante el fin de semana entre EE.UU. e Irán, la escalada de tensión en Oriente Medio y el repunte del petróleo.

Al cierre de la sesión del viernes, el Dow Jones de Industriales bajó un 0,59 %, hasta 51.839 puntos; el selectivo S&P 500 retrocedió un 0,19 %, hasta 7.443 unidades, y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,05 %, hasta 25.508 enteros.

Este lunes, la sesión comenzó en verde ante las expectativas de que EE.UU. e Irán retomaran las negociaciones de paz después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, afirmara que hay un intercambio de mensajes.

No obstante, los ánimos se apagaron cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó en sus redes sociales con hacer «pagar» a Irán por la muerte de tres soldados estadounidenses en Jordania e Irak.

El petróleo intermedio de Texas, que había comenzado la jornada a la baja, acabó repuntando hasta 83,23 dólares el barril, presionado además por el bloqueo marítimo de los rebeldes hutíes del Yemen a Arabia Saudí.

El aumento de las tensiones en Oriente Medio, que afecta a la cadena de suministro, empañó en general la marcha de los mercados.

En el plano corporativo, siguen en el punto de mira las empresas tecnológicas y de semiconductores, que han sufrido vaivenes en medio de las dudas por la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial (IA).

Frente a la tónica general bajista, varias empresas cerraron al alza, como Micron, que ganó un 2 %, y Nvidia, que subió un 0,3 %.

Además, AMD subió un 1,5 % impulsada por las expectativas sobre Helios, su primer sistema integrado para IA, que suministrará a clientes como Microsoft y competirá con las plataformas de Nvidia.

En otros mercados, al cierre de la bolsa, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años repuntaba al 4,594 %; el oro bajaba a 4.011 dólares la onza, el euro se cambiaba a 1,1414 dólares y el bitcóin ascendía a 65.200 dólares. EFE

nqs/jco/gpv